В Индонезии вылечили краснокнижных тигров

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.От коронавируса страдают не только люди. Сотрудники зоопарка Джакарты спасли от опасной болезни двух суматранских тигров. Животные и без того находятся на грани исчезновения, передает МИР 24.

Две недели назад у животных вдруг пропал аппетит, появились проблемы с дыханием и симптомы, напоминающие грипп. Тиграм назначили ПЦР-тест, и он дал положительный результат. Тогда Хари и Тино изолировали. За судьбой хищников следил без преувеличения весь город. Ветеринары практически не отходили от клеток. В привычный вольер животные вернулись лишь после очередного теста, на этот раз отрицательного.Осталось выяснить, каким образом тигры могли заразиться в зоопарке. Сейчас этим занимаются следователи.-0-