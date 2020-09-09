В Индонезии за нарушение масочного режима кладут в гроб

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии нарушителей масочного режима возят на катафалках и укладывают в гроб. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

В городе Проболинго в провинции Восточная Ява 50 торговцев с местного рынка уложили в гроб и прокатили на катафалке, потому что во время проверки они оказались без масок. Им выдали маски и погрузили в катафалк, в котором находится пустой гроб для перевозки тел умерших от COVID-19. Некоторые нарушители получили в наказание три месяца уборки рынка и очистки канализационных траншей.

В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо.

Власти признали эти действия незаконными.-0-