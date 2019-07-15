В Индонезии за сутки произошло более 60 подземных толчков

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии продолжается сейсмическая активность после землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего 14 июля, сообщает Reuters .

За сутки в регионе зафиксировано более 60 подземных толчков магнитудой до 5,2. Местные жители опасаются цунами, поэтому многие ищут укрытие на возвышенностях.

По последним данным, в результате вчерашнего землетрясения погибли два человека. Это число может возрасти, поскольку спасатели еще не обследовали ряд труднодоступных районов.

Подземные толчки также разрушили 58 домов, повредили дорожную инфраструктуру. Около 2 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.-0-