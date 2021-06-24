В Индонезии за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии за последние сутки зарегистрировали 20 574 случая заражения COVID-19, что стало самым высоким приростом заразившихся за сутки в стране, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на Министерство здравоохранения Индонезии.

Общее число инфицированных в стране достигло 2 053 995 человек. По данным ведомства, общее число умерших с учетом 355 новых случаев достигло 55 949 человек.

Еще 9201 пациент был выписан из больниц. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 1 826 504 человек, отметили в министерстве.

Эпидемия COVID-19 охватила все 34 провинции Индонезии. В частности, за прошедшие сутки в Джакарте было выявлено 7505 новых подтвержденных случаев COVID-19, в провинции Центральная Ява - 4384, в провинции Западная Ява - 3053, в провинции Восточная Ява - 945, в особом округе Джокьякарта - 791. В провинциях Горонтало и Малуку новых случаев инфицирования COVID-19 выявлено не было.-0-