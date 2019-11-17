В Индонезии зафиксировали извержение самого активного вулкана

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индонезийской провинции Центральная Ява сегодня фиксируется активность вулкана Мерапи, выброс пепла в высоту достиг почти 1 км, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Агуса Вибово.

Пепельный столп извергался около двух минут, в некоторых населенных пунктах у подножия горы выпали опасные частицы, но эвакуация местных жителей не проводилась. Впрочем, радиус в 3 км от вулкана остается закрытой для посещения зоной.

"Гора огня", как переводится Мерапи, превышает 2,9 км в высоту и считается самым активным вулканом в стране. В 2016 году при его извержении погибли по меньшей мере 340 человек, более 60 тыс. пришлось покинуть свои дома. Всего на Индонезийском архипелаге насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 127.-0-