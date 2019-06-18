В Индонезии затонул паром, погибли 15 человек

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 15 человек погибли в результате крушения парома у острова Ява, сообщает индонезийская газета The Jakarta Post .

Инцидент произошел 17 июня. Уточняется, что перегруженное судно везло около 50 человек, когда в бурном море его накрыло волной. В результате паром опрокинулся и затонул. Первоначально сообщалось лишь о двух жертвах кораблекрушения, но затем поисково-спасательные команды обнаружили еще 13 тел. Таким образом, общее число погибших составило 15, выжил 31 человек. Спасатели разыскивают еще как минимум трех пассажиров, числящихся пропавшими без вести. По данным местных источников, количество жертв может быть значительно больше.

Пассажиры затонувшего судна направлялись в их родные города на острове Ява, чтобы отметить окончание Рамадана. Индонезия - страна-архипелаг с более чем 17 тыс. островов. Местные жители активно используют паромы, суда и различные лодки для перемещений, несмотря на угрозу собственной безопасности.-0-