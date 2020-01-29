В Индонезии жертвами наводнения стали 7 человек

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оползни и наводнения после проливных дождей на острове Суматра в Индонезии привели к гибели по меньшей мере семи человек, тысячи людей вынуждены переселиться в безопасные районы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Наиболее пострадали от стихийного бедствия районы округа Центральное Тапанули в провинции Северная Суматра. В некоторых населенных пунктах из-за разлива рек вода поднялась до отметки 2,5 м, рассказал пресс-секретарь Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Агус Вибово. Он сообщил, что спасатели обнаружили в одной из деревень тела пяти человек, погибших при сходе оползня. Еще два человека утонули в результате внезапного наводнения. Более 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома и переместиться в безопасные районы.

В спасательных работах задействованы тысячи специалистов, однако оказание помощи осложняется из-за отключения электричества, а также транспортной недоступности многих населенных пунктов.

С 23 января наводнения продолжаются и в ряде районов провинции Западная Ява (остров Ява). По состоянию на 28 января, из-за стихийного бедствия пострадали около 60 тыс. человек, более 3,8 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Ежегодно сотни людей в Индонезии становятся жертвами оползней и наводнений, вызванных сезонными ливнями.-0-