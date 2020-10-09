В Иордании введен режим ограничений на 48 часов для сдерживания COVID-19

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9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Правительство Иордании ввело сегодня повсеместный режим ограничений на 48 часов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ammon. Подданные королевства должны придерживаться строгой самоизоляции и покидать дома при крайней необходимости. Повсеместно будут закрыты предприятия сферы торговли и обслуживания, культурные объекты, спорткомплексы и кинотеатры, а также отменены религиозные службы. Силы безопасности и военнослужащие иорданской армии будут следить за соблюдением ограничительных мер. По словам главы Министерства здравоохранения Саада Джабера, власти стремятся избежать повсеместного локдауна на две-три недели, что повлечет за собой негативные последствия для экономики королевства. С 17 сентября на неопределенный срок были прекращены занятия в школах, а обучение в университетах и колледжах ведется сейчас в дистанционной форме. По статистике, число инфицированных в стране увеличилось за сутки на 1 317 и достигло 21 517. Для диагностики заболевания сделано свыше 20,3 тыс. тестов. С 28 марта в королевстве было зафиксировано 144 летальных исхода, а число выздоровевших составило 5 777. Король Иордании Абдалла II потребовал 7 октября от нового премьер-министра Бишера аль-Хасауна "срочно улучшить ситуацию в секторе здравоохранения ввиду продолжающейся пандемии коронавируса". По распоряжению монарха, в районе Мертвого моря сейчас создается полевой госпиталь на 2 тыс. мест.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!