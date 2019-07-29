В Ирак вернулись 173 артефакта, ранее незаконно вывезенные из страны

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким передал Министерству культуры, туризма и по делам древностей этого государства 173 артефакта, которые были нелегально вывезены из страны, сообщило 29 июля агентство "Синьхуа".

По информации агентства, артефакты были возвращены из нескольких стран. Все возвращенные предметы были незаконно приобретены в Ираке и вывезены из страны нелегально.

В Ираке археологическими памятниками признаны более 10 тыс. объектов, разбросанных по территории страны, но только единицы из них находятся под охраной туристической полиции. На остальных действуют грабители, которые продают исторические ценности за границу.-0-