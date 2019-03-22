В Ираке объявлен трехдневный национальный траур в связи с трагедией в Мосуле

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с крушением парома возле Мосула. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 94 человек, сообщает BBC .

Министерство юстиции Ирака после происшествия в Мосуле приказало арестовать девять работников паромной компании, которой принадлежало затонувшее судно. Премьер-министр распорядился провести расследование инцидента и подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности. Также Адель Абдул-Махди посетил больницы, где находятся пострадавшие и поручил оказать необходимую помощь выжившим и семьям жертв трагедии. Премьер-министр Ирака заявил, что эта трагедия - одна из самых страшных в стране за последние годы.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассар назвала произошедшее ужасной трагедией. "Наши сердца обращены к семьям и родственникам жертв", - сказала она.

21 марта на реке Тигр неподалеку от иракского города Мосула затонул пассажирский паром. На судне находились около 200 человек, не менее 94 из них утонули (среди погибших - 19 детей и 61 женщина), еще 55 человек спасены. Паром направлялся к туристическому острову Умм-Рабаен для празднования Навруза - восточного Нового года. По предварительной версии, причиной крушения стала перегруженность парома. Большинство из находившихся на борту не умели плавать.-0-