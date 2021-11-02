В Ираке произошло массовое отравление: пострадали 290 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек умер и 290 пострадали в результате пищевого отравления в иракской провинции Майсан, расположенной на юго-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Причиной отравления стал прием пищи в кафе, специализирующемся на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых). Отмечается, что правоохранительные органы задержали владельца заведения и шестерых человек по подозрению в причастности к инциденту.

При этом представитель Департамента здравоохранения региона Мухаммед аль-Кинани заявил, что причиной отравления может быть не еда, а "инфекция в воде". В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования для выявления источника инфекции.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.-0-