В Ираке схвачен заместитель ликвидированного главаря ИГ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, убитого во время военной операции США в Сирии, Ибн Халдун был схвачен в иракском городе Киркуке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария" и иракские силовые структуры.

Ибн Халдун был двоюродным братом аль-Багдади. Он занимался вопросами разведки и являлся одним из наиболее разыскиваемых террористов после главаря ИГ. Экстремиста обнаружили на съемной квартире. Он скрывался под именем Шаалян Обейд.-0-

СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства Операция происходила после получения разведывательных данных. Лидер ИГ был мишенью ночного рейда с участием вертолетов, военных самолетов и наземных сил.