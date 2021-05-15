В Ираке в крупной дорожной аварии погибли 14 человек

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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ираке в результате крупной дорожной аварии погибли 14 человек, трое серьезно пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал As Sumariyah.
ДТП произошло 14 мая вечером на трассе в провинции Эль-Мутанна. Минивэн Hyundai столкнулся с пассажирским автобусом, после чего обе машины загорелись. Заживо сгорели 14 человек.
По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости и невнимательность водителей минивэна и автобуса. Начато расследование.-0-