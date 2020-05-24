В Иране 107-летняя женщина излечилась от коронавируса

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иране от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, излечилась 107-летняя женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорация IRIB.

Под наблюдением медиков женщина находилась в провинции Маркази в центральной части Ирана. Она чувствует себя удовлетворительно, но из-за возраста врачи решили продлить срок ее госпитализации еще на несколько дней.

При этом ранее в Иране выздоравливали от COVID-19 еще несколько возрастных жителей страны: 5 апреля пациентов с таким диагнозом в возрасте 100 и 106 лет выписали из больницы в городе Кум.

Всего в Иране зафиксировали 133,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 7359 завершились летальных исходом. Причем до 2 мая в стране количество заболевших снижалось. В этот период пик заболевания пришелся на 30 марта (тогда было выявлено 3186 зараженных), с этого момента их число стало падать и достигло 802 случаев. Однако после 3 мая количество инфицированных снова начало расти и в последние шесть дней составляло 1,8-2,4 тыс.-0-