В Иране из-за наводнения погибли 11 человек

25 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. На юге Ирана в городе Ширазе из-за наводнения погибли 11 человек, еще 35 пострадали. Об этом заявили в МЧС Ирана.

Кроме того, сообщается, что селевые потоки смыли около 200 автомобилей в районе Ворот Корана в Ширазе.

Наводнения, которые обрушились на ряд северных и южных провинций Ирана, начались 21 марта.-0-