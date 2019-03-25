В Иране из-за наводнения погибли 11 человек

25 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. На юге Ирана в городе Ширазе из-за наводнения погибли 11 человек, еще 35 пострадали. Об этом заявили в МЧС Ирана.
Кроме того, сообщается, что селевые потоки смыли около 200 автомобилей в районе Ворот Корана в Ширазе.
Наводнения, которые обрушились на ряд северных и южных провинций Ирана, начались 21 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3904 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.113 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2817 BYN
|3.28 BYN
|3.288 BYN