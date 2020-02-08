В Иране кибератака стала причиной перебоев в работе интернета

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран был подвержен кибератаке – это стало причиной временных перебоев интернета. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби.

За последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация о кибератаках против Ирана и его инфраструктуры. Самым известным стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была атака на иранский ядерный объект в Натанзе.

11 декабря 2019 года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительственная инфраструктура страны была подвергнута мощной кибератаке, которую удалось отразить.-0-