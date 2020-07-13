В Иране на НПЗ произошел пожар

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар начался 13 июля на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны. Об этом сообщает со ссылкой на пожарных агентство Mehr.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Фариман. По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 12 июля пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в расположенной на юго-западе Ирана провинции Хузестан.-0-