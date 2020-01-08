В Иране назвали предварительную причину катастрофы самолета

8 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Вероятной причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 в Тегеране является возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

Касим Бихи отметил, что самолет МАУ не был сбит ракетой, о чем ранее писали СМИ. "Если бы самолет был сбит, он бы взорвался в воздухе", - отметил он.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.-0-

На борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа".