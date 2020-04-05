В Иране некоторые виды бизнеса возобновят работу с 11 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана позволят с 11 апреля возобновить работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает ТАСС.

"Что касается экономической деятельности, которая не является рискованной, было принято решение с 11 апреля в провинциях страны возобновить эту работу в соответствии с протоколами Минздрава. Однако в провинции Тегеран эта деятельность будет возобновлена 18 апреля", - цитирует президента его пресс-служба. Кроме того, с 18 апреля возобновится свободное передвижение между провинциями Ирана.

Все школы в стране закрыты до 8 апреля. Иранские власти временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. Кроме того, были введены ограничения на ведение бизнеса, деятельность которого может способствовать распространению коронавируса.

По последним данным, число заразившихся в Иране в данный момент составляет 55 743, умерли 3 452 человека.-0-