В Иране опрокинулся автобус со студентами, 10 человек погибли

26 декабря, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране на территории кампуса крупнейшего в стране высшего учебного заведения - университета Азад - опрокинулся автобус, перевозивший студентов. В результате ДТП 10 человек погибли, еще 26 пострадали.
Причины аварии выясняются. По одной из версий, у водителя автобуса случился инфаркт во время движения, после чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и опрокинулось.-0-
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