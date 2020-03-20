В Иране празднуют Новый год

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 20 марта в Иране празднуют один из главных национальных праздников - Навруз - Новый год по иранскому солнечному календарю, сообщает ТАСС. Люди по всей стране встречают это событие, несмотря на распространение коронавируса.

В Иране традиционно украшают улицы городов. В Тегеране за несколько дней до праздника появились большие разукрашенные яйца - символ плодородия и новой жизни. На полупустых улицах города иногда встречаются люди в костюмах Хаджи Фируза, одетого в красный наряд.

Главным символом является праздничный стол "хафт син". На нем обязательно должны быть чеснок, яблоки, уксус, сумах (иранская пряность), монета, ростки пшеницы и сладкое блюдо саману.

По иранскому календарю, 29 число месяца Эсфанд, которое совпадает с 19 марта, - последний день года. А наступление Навруза вычисляется с точностью до секунд согласно астрономическим наблюдениям и совпадает с началом нового солнечного цикла. В этом году Навруз наступает утром 20 марта в 7 ч 19 мин и 37 сек.

Распространение коронавируса в стране серьезно повлияло на предпраздничную обстановку. Руководитель Ирана Али Хаменеи отменил традиционную речь.

Сразу после Навруза начинаются выходные дни, и обычно иранцы отправляются в путешествие. Власти в этом году советуют гражданам воздержаться от всяких поездок.

Согласно последней официальной информации, в республике коронавирус выявлен у 18 407 человек.-0-