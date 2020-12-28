В Иране при сходе лавин погибли 12 альпинистов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горах на севере иранской столицы Тегеран при сходе лавин во время снежной бури погибли по меньшей мере 12 альпинистов, сообщает Синьхуа.

По информации спасательных служб, 25 декабря из-за сильной метели начался сход лавин в районах Колакчал, Ахар и Дарабад. Вечером 27 декабря международное гуманитарное движение Красный Полумесяц в Тегеране объявило о завершении поисково-спасательных операций, длившихся трое суток.

В результате были спасены 14 человек, обнаружены тела 12 погибших.-0-