В Иране признали терактом аварию на ядерном объекте

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны, руководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - приводит его цитату агентство Fars. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.

По его словам, "сегодняшние действия в отношении центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса".

Ранее сообщалось, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.-0-