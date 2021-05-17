В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

17 мая, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате пострадали три человека.

Глава Организации спасения и помощи иранского общества Красного Полумесяца Мехди Валипур сообщил, что в результате землетрясения пострадали три человека. По его словам, в настоящее время в регионе находятся 11 аварийно-спасательных отрядов для оказания помощи пострадавшим от стихии.

Эпицентр землетрясения находился в 70 км к юго-западу от города Боджнурд, в котором проживают 210 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 16 км. По данным Сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, за этим землетрясением последовало как минимум 10 подземных толчков.-0-