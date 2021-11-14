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14 ноября 2021, 20:35

В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото Reuters
Фото Reuters

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье на юге Ирана. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как позже уточнило агентство Mehr, в результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще восемь пострадали. По его информации, стихийные бедствия также потрясли несколько городов провинции.-0-

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