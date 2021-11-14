В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото Reuters
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье на юге Ирана. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как позже уточнило агентство Mehr, в результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще восемь пострадали. По его информации, стихийные бедствия также потрясли несколько городов провинции.-0-