В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 707, летевший из столицы Кыргызстана, разбился при совершении вынужденной посадки в иранском аэропорту Пайам в 40 км от Тегерана. Об этом сообщает эмиратская газета The National.
Самолет Boeing 707, который, по предварительным данным, перевозил грузы, совершал аварийную посадку в международном аэропорту Пайам в Карадже, недалеко от иранской столицы, но пролетел над взлетно-посадочной полосой и разбился. Предполагается, что самолет вылетел из международного аэропорта Манас в Бишкеке.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере 10 человек, находившихся на борту.
На месте происшествия работают спасательные службы и медики.-0-
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