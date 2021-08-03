В Иране состоялась церемония утверждения нового президента

Эбрахим Раиси. Фото из архива Reuters
3 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Церемония утверждения в должности нового президента Ирана Эбрахима Раиси состоялась в Тегеране.
В ходе церемонии духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи утвердил в должности нового президента. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов.
Эбрахим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Эбрахим Раиси набрал 17,8 млн голосов.-0-