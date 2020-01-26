В Иране в самолете возник пожар

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник на борту самолета, выполнявшего рейс на внутренних линиях в Иране. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По его сведениям, лайнер загорелся в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта административного центра провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Он должен был совершить регулярный рейс из Горгана в иранскую столицу.

Информации о последствиях пожара и о других подробностях инцидента пока не сообщается.-0-