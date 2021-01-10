В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Саида Намаки.

"Вчера подтвердились четыре новых случая", - сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Саида Намаки, заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы.

Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.-0-