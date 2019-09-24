В Иркутске 11 детей госпитализировали после отравления в гимназии

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое пищевое отравление произошло в Православной женской гимназии российского Иркутска. Пострадали 24 ребенка, 11 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава РФ.

Возраст пострадавших - от 7 до 16 лет. Основную причину отравления предварительно связывают с употреблением кондитерских изделий.

Согласно данным сайта Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы Иркутска, учреждение основано в 1996 году Иркутской епархией и администрацией города.-0-