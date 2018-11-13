В Иркутске из-за двойной поломки самолетов застряли сотрудники Louis Vuitton

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры, в числе которых сотрудники модного дома Louis Vuitton, уже два дня не могут покинуть Иркутск. Об этом сообщает портал "МИР24".
Авиакомпании не удалось с первого раза вывезти 282 пассажира из Иркутска. На резервном самолете, который прилетел за ними на следующий день, сломалась гидросистема.
У пассажиров нет российских виз, и они не могут покинуть территорию отеля. За пассажирами рейса Париж-Шанхай 13 ноября вылетел третий борт. Планируется, что он прибудет к 4 утра по местному времени. Если самолет прибудет вовремя, пассажиры смогут вылететь в Шанхай 14 ноября в 8 утра по местному времени.
С поломками двух других авиалайнеров в Иркутске сейчас разбираются французские техники, прибывшие в Иркутск первым резервным лайнером.
Все пассажиры получат компенсацию за задержки. Размер компенсации пока неизвестен.-0-.
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