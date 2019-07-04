В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления в пригороде

4 июля, Иркутск /БЕЛТА - ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели сегодня в российском Иркутске в связи с угрозой подтопления в пригороде, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности", - цитируют в сообщении мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

В пригороде Иркутска повышение уровня воды в реке Иркут наблюдается в поселке Тибельти. На 14.00 по местному времени уровень составил 170 см при критической отметке 320 см. Прогнозируется повышение до 281 см. В возможную зону подтопления попадает часть домов в поселках Мельниково, Селиваниха, Черемушки и др. Сейчас идет оповещение населения о том, что прибывает вода.

На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы, 7 тыс. мешков с песком, тяжелая техника, автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на 4 июля, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погиб 21 человек, 14 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.-0-