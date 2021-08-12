12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Иркутской области и Якутии усилилось задымление от лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Количество населенных пунктов в Иркутской области, где наблюдается задымление от лесных пожаров, достигло 793. В среду задымление наблюдалось в 736 населенных пунктах области.

"По донесениям единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, задымление наблюдается в 793 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

Наблюдается дымка и чувствуется слабый запах гари. Однако, по данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода не зафиксировано. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело замеры содержания оксида углерода в воздухе в Иркутске, Братске, Тулуне, Саянске, Усть-Куте, Усть-Илимске, Ангарском городском круге, Заларинском и Усть-Илимском районах. Превышений ПДК также не выявлено.

За медицинской помощью обратились четыре человека с обострением бронхиальной астмы в Усть-Удинском районе.

Причиной задымления в городах Сибири стали лесные пожары, действующие в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторный мониторинг выявил утром в воздухе Якутска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ по различным показателям с 1,28 до 19,6 раза. Из-за ограниченной видимости в аэропорту "Якутск" взлет и посадка воздушных судов не производится. Также приостановлено движение паромов по маршруту Якутск - Нижний Бестях - Якутск приостановлено и приостановлены пассажирские перевозки Якутск - Сангар и Якутск - Олекминск.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса. В Иркутской области пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.-0-