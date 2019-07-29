В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более 1 тыс. человек

29 июля, Иркутск /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели за сутки эвакуировали более 1 тыс. человек в Иркутской области РФ в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Эвакуированы 1 тыс. 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей", - говорится в сообщении.

Во время эвакуации. Фото Главного управления МЧС по Иркутской области

Из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По последним данным, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в южных районах региона вновь прогнозируются сильные и продолжительные дожди. Ожидается повышение уровня воды в реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 450-490 см при критической 470 см, на Ие в районе города Тулуна до 670-770 см при критической 700 см, на Уде в Нижнеудинске до 300-350 см при критической 320 см. На реках южного Прибайкалья - Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка - вода поднимется до отметок, близких к критическим, также есть угроза схода селей.

Прогноз доведен до глав муниципальных образований, экстренных служб. Население информируется через средства массовой информации, посредством смс-сообщений и с помощью систем оповещения по громкой связи.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка остается стабильной. В ведомстве добавили, что на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально значимых объектах и жилых домах.-0-