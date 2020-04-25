В Иркутской области России ввели режим ЧС по причине лесных пожаров

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Качугского района Иркутской области ввела режим ЧС из-за ухудшения противопожарной обстановки в лесах. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу здесь зафиксировали шесть лесных пожаров на площади 2 590 га.

Режим ЧС продлится до особого распоряжения. Людям и транспорту запретили въезд в леса, на лесных дорогах установлены контрольно-пропускные пункты. В южных, центральных и западных районах Иркутской области с 10 апреля действует особый противопожарный режим.-0-