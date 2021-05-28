В Иркутской области тушат крупный лесной пожар в 5 км от поселка

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в 5 км от поселка Мамакан, где проживают около 1,6 тыс. человек, тушат в Иркутской области. За сутки площадь очага увеличилась с 15 га до 21 га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"На утро 28 мая действует один очаг в Бодайбинском районе на площади 21 га. Возгорание было обнаружено 25 мая в 5 км от поселка Мамакан в зоне городского лесничества. В возникновении пожара усматривается вина местного населения", - говорится в сообщении.

По данным правительства, утром 27 мая площадь пожара составляла 15 га. Тушение затруднено тем, что очаг находится в гористой местности на крутом склоне. Доставить туда технику для того, чтобы сделать опашку, невозможно.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Иркутской области произошло 78 пожаров на общей площади 1595,7 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаев возгорания в тайге зарегистрировано на 244 меньше, площадь, пройденная огнем, меньше почти на 31 тыс. га. В регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено выходить в лес при высоких классах пожарной опасности, сжигать сухую траву и мусор.-0-