В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления учеников

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа школы в Шелехове (Иркутская область, Россия), где на прошлой неделе произошло массовое отравление, временно приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

"В школе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. На основании приказа директора деятельность образовательного учреждения временно приостановлена", - говорится в сообщении.

24 декабря 117 учеников школы №6 Шелехова пожаловались на тошноту и рвоту, 22 школьника обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы. По данным на 26 декабря, у 112 человек, в том числе одного преподавателя, подтвердилась острая кишечная инфекция. "Заболевание у всех протекает преимущественно по типу гастроэнтерита легкой и средней степени тяжести, двое пострадавших находятся на стационарном лечении", - отметили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали школьный пищеблок, выявили нарушения технологии приготовления блюд, условия хранения продуктов. Губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщал, что причиной массового отравления в школе, по предварительным данным, стала плохо проваренная курица.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.-0-