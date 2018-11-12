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В Ирландии футболисты напали на судью

В мире 12.11.2018 | 23:19
Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три футболиста ирландского клуба "Маллингар Таун" с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с "Хорслипом" в рамках Объединенной лиги союзных республик страны. Об этом сообщает BBC.

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы. Команда "Маллингар Таун" одержала победу над "Хорслипом" со счетом 3:1.

Объединенная лига союзных республик Ирландии любительский чемпионат, относящийся к 7-12 уровням футбольной иерархии страны.-0-

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Теги
происшествия, футбол
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