В Ирландии футболисты напали на судью

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три футболиста ирландского клуба "Маллингар Таун" с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с "Хорслипом" в рамках Объединенной лиги союзных республик страны. Об этом сообщает BBC.

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы. Команда "Маллингар Таун" одержала победу над "Хорслипом" со счетом 3:1.

Объединенная лига союзных республик Ирландии любительский чемпионат, относящийся к 7-12 уровням футбольной иерархии страны.-0-