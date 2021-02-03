В Ирландии уровень безработицы достиг 25% в связи с пандемией

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Ирландии, включая граждан, которые получают временное пособие по безработице в связи с COVID-19, вырос в январе до 25%, сообщает Reuters .

За исключением тех, кто получает временное пособие по безработице в связи с COVID-19, 5,8% от общего количества трудоспособных граждан были зарегистрированы как безработные.

Такие данные предъявили сегодня в Национальном статистическом агентстве Ирландии.

Главной причиной роста безработицы стали карантинные ограничения, в том числе закрытие магазинов и ресторанов, запрет на передвижение по стране.

По данным ТАСС, третий с начала пандемии общенациональный карантин в Ирландии, действовавший до 31 января, был продлен решением Кабмина до 5 марта.-0-