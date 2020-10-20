В Ирландии ввели режим наивысшей эпидемиологической опасности по всей стране

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив карантинные ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTE.

Решение принято из-за роста числа инфицированных, увеличения случаев госпитализации и количества пациентов в палатах интенсивной терапии, уточнил канал. Пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать с 21 октября и продлится шесть недель, после чего будет дана оценка ситуации и принято решение о дальнейших действиях.

Действующий в Ирландии с 15 сентября национальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает оценку ситуации во всех административных территориях по пятибалльной шкале (от первого, наиболее безопасного уровня до пятого, предполагающего жесткий карантин). Однако в отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели "социального пузыря", положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Лишь профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет смогут продолжать тренировки в прежнем режиме с соблюдением требований социального дистанцирования. Предприятия общепита, включая пабы, смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома.-0-