В Исландии погибли три туриста

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исландии автомобиль Toyota Land Cruiser с семью британскими туристами упал с моста, в результате чего погибли трое туристов, в том числе ребенок. Об этом сообщает BBC.

ДТП произошло утром на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.

Четверо выживших туристов – среди них двое детей - находятся в тяжелом состоянии в больнице.-0-