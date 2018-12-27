В Исландии погибли три туриста

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исландии автомобиль Toyota Land Cruiser с семью британскими туристами упал с моста, в результате чего погибли трое туристов, в том числе ребенок. Об этом сообщает BBC.
ДТП произошло утром на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.
Четверо выживших туристов – среди них двое детей - находятся в тяжелом состоянии в больнице.-0-
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