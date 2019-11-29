В Исландии разработали карту безопасности для туристов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сайт безопасности путешествий по Исландии презентовал карту для туристов, сообщает Iceland Monitor.

Карта разработана в сотрудничестве с военным министерством и исландской Ассоциацией поиска и спасения ICE-SAR. Она показывает погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, особенности путешествия по туристическим достопримечательностям.

По словам министра туризма Исландии Тордиа Гюльфадоттир, карта является большим шагом к обеспечению безопасности путешественников в стране с быстро изменяющимися погодными условиями.-0-