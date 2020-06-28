В Исландии выбрали президента

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах на пост главы страны, сообщила 28 июня исландская газета "Моргунбладид". За переизбрание Йоханнессона отдали голоса 92,2% избирателей.
Противник нынешнего президента, бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов.
Явка составила 66,9%, участие в выборах принял 168 821 избиратель.
В 2016 году 48-летний Йоханнессон выиграл выборы, став самым молодым президентом Исландии. Одним из главных событий, произошедших в стране за время его правления, стало начало процесса по обновлению конституции, которое продлится до 2025 года.-0-