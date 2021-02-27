В Исландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 сегодня на территории Исландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Как отмечается, эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика, население которого составляет около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
За последние сутки в регионе было зафиксировано еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0.-0-