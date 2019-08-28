В Испании 17 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармацевтов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Малаге 17 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармацевтической компании, сообщает испанская газета El Pais .

Фармацевтическая компания Farma-Quimica Sur вместо омепразола продала миноксидил - лекарственное средство, которое применяется для стимуляции роста волос. Ошибка была обнаружена после того, как по всему телу у детей начался активный рост волос.

Специалисты провели исследование лекарственных препаратов. Выявлено, что при фасовке на более мелкие партии препараты были перепутаны. В фармацевтической компании проводится проверка.-0-