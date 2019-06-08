В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек, в их числе пять детей, пострадали в результате поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия, Испания). Об этом 8 июня сообщает газета
Инцидент произошел ночью 8 июня. Девять пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни еще четырех подростков ничего не угрожает.
Другие подробности происшествия не приводятся.-0-
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