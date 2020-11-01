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01 ноября 2020, 13:06

В Испании акции против мер по сдерживанию пандемии переросли в беспорядки

Фото RTVE
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста против мер по сдерживанию пандемии вечером 31 октября в разных городах Испании переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как передает местное информагентство EFE, одна из подобных манифестаций прошла в Мадриде.

В центре испанской столицы группа участников акции попыталась перекрыть движение по одной из ключевых улиц города, поджигая мусорные контейнеры и сооружая баррикады. Собравшиеся также бросали камни в витрины магазинов. В результате были задержаны 32 человека, пострадали трое полицейских.

Беспорядками завершилась акция в центре Логроньо - столице автономного сообщества Риоха. Там около 150 человек, в основном молодые люди, кидали камни в полицейских, жгли мусорные контейнеры, перекрывали движение по дорогам, били витрины магазинов, разграбили некоторые торговые точки. В результате полиция применила силу против участников протеста, были задержаны семь человек, семь сотрудников правоохранительных органов пострадали. Беспорядки также произошли в другом городе Риохи - Аро.

В автономном сообществе Страна Басков протесты прошли в городах Сан-Себастьян, Витория-Гастейс и др. В Бильбао были задержаны четыре человека. Протесты, которые перерастали в беспорядки, уже прошли в других испанских городах, в том числе в Барселоне, Бургосе, Валенсии, Малаге, населенных пунктах автономного сообщества Кантабрия и др.

"Только с помощью ответственности, единства и самопожертвования мы сможем победить пандемию, - написал в Twitter премьер-министр Испании Педро Санчес. - Агрессивное и иррациональное поведение небольших групп недопустимо. Это не выход".

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35,8 тыс. пациентов умерли. Большинство испанских автономных сообществ в дополнение к уже принятым мерам для борьбы с пандемией ввели ограничения на въезд и выезд со своих территорий. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.-0-

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