В Испании археологи нашли хрустальный кинжал

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древний хрустальный кинжал, возраст которого достигает 5 тыс. лет, нашли во время раскопок недалеко от Севильи в Испании, сообщает Daily Mail.

Старинное оружие время от времени находят по всему миру, но испанская находка отличается тем, что сделана не из камня или кремния, а из горного хрусталя. Кинжал обнаружили в гробнице, расположенной в нижней части долины реки Гвадалквивир. Вместе с ним археологи обнаружили 10 наконечников для стрел и другое оружие, а также приспособления для его изготовления.

По мнению экспертов, найденный артефакт можно назвать "самым технически сложным" из когда-либо обнаруженных в доисторической Иберии.-0-