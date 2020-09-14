В Испании число инфицированных коронавирусом выросло за выходные на 27,4 тыс. человек

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 593 730 случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте Министерства здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

Общее число умерших из-за коронавируса в стране достигло 29 848. В своей статистике Минздрав не приводит данные о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 207 человек.

В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня. Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В связи с этим региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.-0-