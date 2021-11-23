В Испании для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и бронетранспортер

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской провинции Кадис полиция для прекращения беспорядков, произошедших во время бессрочной забастовки металлургов, использовала военный бронетранспортер, сообщает испанская газета ABC.

Основная функция машины - не разгон протестующих, а устранение препятствий на дороге для стражей порядка. Длина бронетранспортера превышает 6,15 м, а вес составляет почти 15 т.

В бессрочной забастовке металлургов, которая уже продолжается неделю, участвуют около 25 тыс. человек. Все они требуют повышения заработной платы. Участники регулярно устраивают протесты, воздвигают баррикады и перекрывают движение на дорогах. Акции неоднократно уже перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками силовых структур. Для разгона протестующих полиция использует резиновые пули и слезоточивый газ.-0-